بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي تمهيدا للسفر إلى تنزانيا لخوض مباراة نامونجو في إطار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويحل بيراميدز ضيفا على نامونجو في الثالثة من عصر الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.





وتغادر البعثة في الثانية ظهرا، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة بيراميدز لإراحة اللاعبين وجميع أفراد الفريق، على أن تصل العاصمة التنزانية دار السلام في العاشرة والنصف من مساء اليوم.





ونجح بيراميدز في الفوز في أولى مبارياته بدور المجموعات على حساب نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة ليحل قمة المجموعة.