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رياضة

قرار عن مستقبل محمد صلاح.. مران عنيف لـ ليفربول استعدادا لـ وولفرهامبتون غدا

الأحد 14/مارس/2021 - 06:56 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
خاض فريق ليفربول مران قوي اليوم استعدادا لمواجهة وولفرهامبتون على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي غدا الاثنين

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عدد من الصور لمران الفريق اليوموعلق :"" نستعد للذئاب ".

طمأنت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع الفريق.

كانت تقارير صحفية أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى إمكانية انتقال محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " sun day world" البريطانية، أن إدارة ليفربول وعدت يورجن كلوب ببذل أقصى ما لديها، من أجل الحفاظ على محمد صلاح، والإبقاء عليه.

وأضافت الصحيفة البريطانية،أن إدارة ليفربول أخبرت كلوب أيضا، بأنهم سيكونون منفتحين على العروض لجويل ماتيب وأليكس أوكسليد تشامبرلين وشيردان شاكيري وديفوك أوريجي".

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الريدز  أبلغت كلوب بأنهم واثقوان في قدرته على إعادة ليفربول إلى المسار الصحيح في الموسم المقبل، بعد التكهنات الأخيرة حول مستقبله.

ويقدم ليفربول نتائج كارثية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن بـ 43 نقطة.
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