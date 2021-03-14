مجلس الدولة يكشف شروط تعيين عضوات به.. فيديو

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أتاح فرصة جديدة لتمكين المرأة المصرية في شهر المرأة المصرية وهو شهر مارس، ووجه الرئيس السيسي، في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وبناءً عليه وافق المجلس على تعيين عضويات جديدات قاضيات بالمجلس بوظيفتي مندوب ونائب نقلًا من الوظائف المناظرة بعضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة.

وأضاف "كرسوع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أنه سيتم البدء في اجراءات التعيين خلال هذا الشهر أيضًا.



وتابع الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، أن شروط التعيين تتضمن الحصول على تقدير تراكمي جيد جدًا، أو من حصلت على ترتيب على دفعتها، وأن يكونوا حاصلين على دبلومين في دبلومات الدراسات العليا أحدهما في القانون العام أو العلوم الإدارية، وبعد استيفاء الأوراق يكون هناك مقابلة شخصية قبل التعيين.