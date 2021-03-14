توقعات جماهير كرة القدم لقطبي مصر الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا









والجدير بالذكر، يمر كلا الفريقين بفترات صعبة، وغياب أبرز لاعبي فيغيب على معلول للإصابة بالنادي الأهلي، ويقود المدير الفني الفرنسي كارتيرون الزمالك من جديد.









ورصدت عدسة صدى البلد آراء جماهير كرة القدم المصرية حول توقعاتهم لنتائج المباريات، وعن أبرز اللاعبين وإحراز الأهداف.









وفي البداية، ذكر محمود سعيد أن الأهلي سيؤدي بشكل أفضل بعد التعادل في مباراة الذهاب، ويتوقع الفوز ٢/٠ للنادي الأهلي من إحراز الشحات وقفشة، وفي المقابل أوضح أن الزمالك فرصته أفضل بالفوز على الترجي، رغم كل المشاكل الإدارية، ويتوقع الفوز ٣/١ للزمالك.









وأوضح خالد سليمان أنه رغم تراجع أداء الأهلي مؤخرًا، وغياب علي معلول الذي لا يعوضه لاعب، إلا انه يتوقع فوز الأهلي مثلما أعتادنا من نادي البطولات، ويتوقع فوز الزمالك على الترجي، فيعتبر المدير الفني كارتيرون الأنسب والاكثر دراية بالفريق واللا عبين.









وأضاف أحمد عبد الله أن الأهلي سيواجه فيتا كلوب في مباراة صعبة، خاصةً لانها تلعب على أرضهم، وفي توقيت صعب، ولكن الأهلي قادر على الفوز، ويرى أن حارس المرمى الشناوي سيكون نجم المباراة، وعن مباراة الزمالك يتوقع فوزه بنتيجة إيجابية تعوض جماهير القلعة البيضاء عن مشاكل النادي.









واختتم أنور أشرف أن الأهلي والزمالك رغم تذبذب الأداء مؤخرًا، إلا أن جمهورهم يطلب منهم دوما تحقيق الفوز في أي بطولة، ويتوقع أن يفوزوا بنتائج مشرفة، وأن يحققوا أداء يليق بمصر في بطولة افريقية كبيرة.

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة فريق فيتا كلوب، والتي ستعقد الثلاثاء المقبل، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة بالكونغو، وفي المقابل يستقبل الزمالك على استاد القاهرة الدولي، فريق الترجي التونسي، في تمام التاسعة مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.