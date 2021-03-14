السر وراء الثنائي المخضرم في عالم المحركات .. العملاق البافاري و نجمة مرسيدس الألمانية

اعزائي ركاب الطائرة نحن الان على موعد جديد و رحلة جديدة، لـ نقوم سويًا بجولة داخل القارة الاوروبية و بالتحديد إلى الأراضي الألمانية، و بهذه الرحلة سنتعرف على أسرار خفية لاثنين من أقوى المحركات التابعة للصانع الألماني، و هما العملاق البافاري BMW و النجمة الثلاثية الشهيرة مرسيدس.

تعتبر شركة بي ام دبليو واحدة من أعظم شركات تصنيع السيارات حول العالم، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1916، والفضل في ذلك يرجع إلى كارل و غوستافو اوتو.

و في بداية الامر كانت متخصصة في انتاج الطائرات، بينما اللون الأبيض والأزرق يدلوا على شعار المقر الرئيسي للصانع البافاري، والذي يقع في ولاية بافاريا الواقعة في ميونخ.

ويشكل الشعار التاريخي لـ BMW ملامح مقدمة المروحية دليل على انفرادها بتلك الصناعة، قبل أن تمر بالعديد من الكبوات بسبب خوض ألمانيا الحرب العالمية، و لكن العملاق البافاري نهض من جديد ليقدم انفرادة نوعية و العديد من الاصدارات، والتي مازالت تشكل حروفها أقوى المحركات.





و مازلنا داخل الأراضي الألمانية و سنعود بالزاكرة إلى عام 1926 حيث تم إنتاج أول سيارة في عام بعد اندماج كل من شركتي كارل بنز وغوتليب دايملر، و تمكنت الشركة في إنتاج عدد 770 طراز، و شكلت نجمة مرسيدس حالة رواج كبيرة داخل الشوارع الألمانية.

بينما تعود أصول مرسيدس عندما قام الألماني كارل بينز بإخراج السيارة الأولى و التي تعمل بالبنزين، وحصل من خلالها على براءة الاختراع في عام 1886 لهذه السيارة.

و لكن السر الخفي وراء هذا الشعار يكمن في الأضلاع الثلاثة، حيث يشير الضلع الأيمن إلى البر و الأيسر إلى البحر بينما الضلع الرئيسي يشير إلى الجو، و هذا يعني أن مرسيدس معك بحرًا و ارضًا و جوًا، و إلى هذا الوقت مازالت تبهرنا النجمة الثلاثية بالعديد من الاصدارات القوية.