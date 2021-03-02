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أصل الحكاية

أصل الحكاية | نكشف لك الأسرار .. المهن السابقة لكبار مصنعي السيارات ؟!

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:14 ص
المهن السابقة لكبار
المهن السابقة لكبار مصنعي السيارات
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صبري طلبه

رحلات عبر القارات، و أسماء كبيرة في عالم المحركات، و أبطال هذه القصة يعبران عن ثقافات عديدة، فمن بلاد الاناقة الفرنسية و برج أيفل، نطير إلى بلاد الامبراطور الياباني، لنستكشف سويًا قصة اثنين من أعظم شركات تصنيع السيارات و هما، الأسد الفرنسي بيجو  و شركة تويوتا العريقة، و السؤال هنا ما هي المهنة السابقة لهذا الثنائي المخضرم ؟

 

تأسست شركة بيجو في عام 1842، و اتخذت العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، و تحديدا بالقرب من محطة مترو Porte Maillot، امتلكت الشركة مصنعا كبيرا لها بجانب متحفها الشهير، و كانت بيجو ترعى فريق سوشو لكرة القدم، والذي تأسس بواسطة أحد أفراد العائلة الفرنسية في عام 1928.

 

واستطاعت أن تحدث نقلة نوعية في مجال تصنيع السيارات عبر تاريخها الطويل، ولكن نرجع بالزمن إلى تاريخ التأسيس و نفتش وراء الانطلاقة الأولي، و التي أفادت بتخصص الشركة في تصنيع مطاحن الفلفل والملح والبن، لتنطلق بعد ذلك في تصنيع الدراجات النارية، والسيارات المتنوعة إلى وقتنا هذا.

 

بينما تأسست تويوتا في عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، و المفاجأة أن النشاط الأول للشركة كان يعتمد على تصنيع ماكينات الحياكة، عندما اخترع تويودا أول آلة لحياكة النسيج يدويا، والتي صنعت من الخشب، ثم توالت المهام و اصبح من المطورين في مجال صناعة النسيج.

 

ليتولى نجل المؤسس كيشيرو تويودا الإشراف على تأسيس أول سيارة من إنتاج الصانع الياباني و بالتحديد في عام 1933، و من هنا يدخل الساموراي الياباني في رحلة جديدة من الانجازات، حيث تمكنت في الاستحواذ على لقب السيارة الأكثر مبيعًا لفترات.

 

ونختتم سويًا هذه الرحلة بعد أن قومنا بجولة سريعة، بين قارة اسيا و اوروبا، و تعرفنا على الانطلاقة الأولى لشركتين من أقوى صانعي المحركات حول العالم.

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