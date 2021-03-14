بيان عاجل من أسترازينيكا ردا على تقارير عن جلطات دموية لدى متلقي لقاح كورونا

أكدت شركة "أسترازينيكا" أنها راجعت حالات ملايين الأشخاص ممن حصلوا على لقاحها المضاد لفيروس كورونا، موضحة أنها لم تسجل أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم لدى متلقي اللقاح.





وذكرت أسترازينيكا في بيان، أن المراجعات شملت أكثر من 17 مليون شخص تم تطعيمهم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وفقا لوكالة "رويترز".





وأضاف البيان الصادر عن الشركة البريطانية السويدية أن المراجعة الدقيقة لبيانات هؤلاء الأشخاص الذين حصلوا على لقاح "أسترازينيكا" لم تظهر أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفيحات، في أي عمر أو جنس أو دولة.





جاء ذلك بعدما أوقفت الدنمارك والنرويج وأيسلندا، بشكل مؤقت، استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية لبعض الذين تلقوا التطعيم.





وانضمت أيرلندا إلى تلك المجموعة من الدول، وأوصت بتعليق "احترازيا" استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية في النرويج،



