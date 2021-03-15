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سيارات

مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي| صور

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:01 ص
مواصفات نيسان صني
مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021
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صبري طلبه

تعتبر النسخة نيسان صني واحدة من السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، وتعاقبت أجيالها مع اختلاف صيحات التصميم الخارجي، التي تشكلت بين تغيرات في المصابيح والشبكات الأمامي، أو التكوين الهيكلي باطلالة كل جيل، اضافة إلى حزمة الكماليات، والملامح الداخلية لمقصورة القيادة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات السيارة نيسان صني 2021 واسعارها في السوق السعودي.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع لأن ينتج قوة قدرها 118 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، و149 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 4.400 دورة في الدقيقة.

بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي XTRONIC CVT، وتتوفر السيارة بـ شاشة عدادات تبلغ قياسها 7 بوصة، بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة بقياس 7 بوصة أيضًا، تدعم التطبيقات الحديثة ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، وبلوتوث، وUSB، وعدد 6 مكبرات صوتية، مع عجلة قيادة متعددة المهام.

كما تضم السيارة نيسان صني عدة تجهيزات مثل، مثبت سرعة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق، ونظام التحذير في النقاط العمياء، ونظام المساعدة في صعود المرتفعات، وخاصية التحكم في الجر، وكاميرا خلفية بالاضفة إلى مستشعرات أمامية وخلفية، وعجلات رياضية مدعومة بـ جنوط معدنية.

 

و يبلغ سعر السيارة نيسان صني موديل 2021 :

 الفئة الأولى  S يبدأ سعرها من 50.064 ريال سعودي.

الفئة الثانية SV يبدأ سعرها من 55.515 ريال سعودي.

الفئة الثالثة SV+ يبدأ سعرها من 57.523 ريال سعودي.

الفئة الرابعة SL يبدأ سعرها من 64.860 ريال سعودي.

الفئة الرابعة SL+ يبدأ سعرها من 65.394 ريال سعودي.

مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي| صور
مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي| صور
مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي| صور
مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي| صور
مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي| صور
مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي| صور
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