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ديني

لجنة الدراسات العليا بالأزهر تضع ضوابط رسائل الماجستير قسم الشريعة

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:09 ص
الصعيدى وشومان يجتمعان
الصعيدى وشومان يجتمعان لوضع ضوابط إجراءات تسجيل الرسائل
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محمد شحتة
اجتمعت اليوم لجنة مناقشة رسائل الماجستير برئاسة الدكتور عباس شومان المشرف العام على الفتاوى، ووكيل الأزهر الأسبق، والدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين ورئيس مركز تطوير الوافدين، بجانب باقي أعضاء اللجنة المشكلة من: أعضاء هيئة التدريس تخصص الشريعة الإسلامية؛ لوضع الضوابط والشروط والمعايير الخاصة بتسجيل رسائل الماجستير لقسم "الشريعة الإسلامية" بكلية العلوم الإسلامية للوافدين. 


كما تم اقتراح عدد من الموضوعات البحثية التي تهم المجتمع الإسلامي، والإلمام بالقضايا الفقهية والإفتائية المختلفة؛ لدعم أنشطة الباحثين في المجال الإفتائي، والتطلع لكل القضايا الفقهية المعاصرة، ومدهم بالمزيد من المعلومات والأفكار حول مختلف القضايا التي قد تدور في أذهانهم.


ويأتي اجتماع الدكتورة نهلة الصعيدي عميد العلوم الإسلامية مع الدكتور عباس شومان المشرف العام على الفتاوى، نظرًا لخبرته في مجال الفتوى، وعلمه الواسع بجميع القضايا والمسائل الفقهية المتنوعة.


وأوضحت أن البحث العلمي وخاصة في الأمور الشرعية هو هدف الجميع لإظهار سماحة الدين الإسلامي ووسطيته، ولا يتحقق هذا إلا بالدعم الكامل للبحث العلمي، والتطوير المستمر لبرامج الدراسات العليا لمساعدة الوافدين على التعمق أكثر في الدين من خلال هذه الأبحاث؛ لتخريج وافدين متأهلين ومتخصصين في العلوم الشرعية، وحل جميع القضايا الفقهية، خاصة في مجال الفتوى والإفتاء.
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