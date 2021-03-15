كلام نهائي.. الزمالك يتفق على التجديد مع فرجاني ساسي.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق نجم الأهلي السابق٬ أن مسئولي اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، أنهوا حالة الجدل الذى دارت خلال الفترة الأخيرة حول تجديد عقد فرجانى ساسى، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.





وأضاف مقدم برنامج "البريمو" عبر قناة "Ten" أن مسئولي اللجنة نجحوا فى التوصل لاتفاق مع فرجانى ساسى على التوقيع لموسمين بداية من الموسم الجديد نظير مليونى دولار عن الموسم الواحد .





واختتم فاروق أن إدارة نادي الزمالك رفضت وضع أى شروط جزائية تتيح لفرجانى ساسى الرحيل عن الزمالك للاحتراف الخارجى حال تلقيه عرضًا مناسبًا خلال الموسمين الجديدين.