وليد إبراهيم: لا أعلم سبب تراجع إدارة الزمالك عن ضمي لجهاز كارتيرون





وأضاف وليد إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أنه وافق على العمل بالزمالك بشكل مؤقت، لأنه من أبناء الزمالك، لا سيما أنه كان ينتظر هذه الفرصة منذ وقت طويل.





وأوضح وليد إبراهيم، أنه فوجئ بتراجع إدارة الزمالك على ضمه للجهاز، والاستعانة بأحد مدربي قطاع الناشئين، مؤكدًا على شعوره بالحزن، لا سيما أنه كان يمتلك الخبرة التي تؤهله للعمل في هذا المنصب.





وأكد: "التعامل مع حراس مرمى الزمالك، ليس بالأمر الصعب، ويجب توافر المصداقية معهم".

قال وليد إبراهيم، مدرب حراس مرمى نادي زد، إنه حزين لعدم العمل في الجهاز الفني بنادي الزمالك، الذي يقوده باتريس كارتيرون، ولا يعلم سبب التراجع.