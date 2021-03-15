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تكنولوجيا

لعدم انتهاك خصوصيتك.. 5 إجراءات لتأمين قصصك اليومية على إنستجرام

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:03 ص
5 إجراءات لتأمين
5 إجراءات لتأمين قصصك اليومية على إنستجرام
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ندى على
مع ازدياد مشكلات انتهاك الخصوصية والابتزاز الذي يتعرض له الكثير من المستخدمين على تطبيق Instagram خصوصا القصص أو Stories التى يقومون بمشاركتها مع أصدقائهم والتى تحتوى على صور شخصية ،أصبح يتطلب من مستخدمي "إنستجرام" استخدام عدد من الإجراءات التى تزيد من حماية بياناتهم الشخصية. 

وبحسب موقع Mashable فإنه أحيانا يجد بعض المستخدمين على إنستجرام أنفسهم ضحية لانتهاك خصوصيتهم ولا يستطيعون التصرف بشكل عاجل لإنقاذ بياناتهم المهمة ولكن هناك عدد من الإجراءات التى يجب اتباعها لحماية القصص الشخصية والتى يقوم مستخدمى انستجرام بمشاركتها بشكل شبه يومى : 

 1- قم بإعداد قائمة الأصدقاء المقربين

هناك العديد من الحسابات الغريبة التى من الممكن أن تشاهد  قصصك ، والتى من الممكن أن تقوم باستغلالها بطريقة خاطئة ، وبالتالى يجب التوقف عن نشر القصص العامة والاعتماد على ميزة Close Friends في Instagram حتى تشعر بالأمان. 

2- إخفاء أشخاص معينين من رؤية قصصك

وعلى الرغم من أن ميزة Close Friends تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين ، إلا أن هناك إجراء يوفر خصوصية أكبر وهو اختيار إخفاء قصص انستجرام الخاصة بك عن متابعين محددين، حيث إذا كان حسابك عامًا ، فمن المحتمل أن تفاجأ بالعدد الهائل من المستخدمين العشوائيين الذين تابعوك على مر السنين دون علمك. 

3- راقب قصص انستجرام الفردية أثناء نشرها 

وإذا كنت تفضل عدم التمرير عبر قائمة المتابعين بالكامل في وقت واحد ، فيمكنك دائمًا مراقبة Instagram Story-by-Story لتتبع المشاهدين غير المرغوب فيهم وتحديد أفضل السبل للمتابعة على أساس كل حالة على حدة، بمجرد أن ترى عارضًا غير مرغوب فيه في قصتك ، انقر فوق النقاط الثلاث الموجودة بجانب المستخدم وستتاح لك الفرصة لإزالتها كمتابع ، أو إخفاء قصتك عنهم ، أو تقييد حسابهم ، أو حظرهم جميعًا معًا.

4- قم بتعديل إعدادات "الردود وردود الفعل"

ربما تكون موافقًا على رؤية الجميع لقصص الخاصة بك ، لكنك تتمنى ألا يتمكن بعض الأشخاص من الرد، ويمكنك فى هذه الحالة   الانتقال  إلى الإعدادات ثم  الخصوصية ثم القصة وابحث عن القسم المسمى "السماح بالردود وردود الفعل" أو Allow Replies and Reactions . 

5- تعطيل مشاركة قصص انستجرام الخاصة بك

وتتمثل إحدى الطرق البسيطة لجعل قصصك أكثر أمانًا في تعطيل قدرات المشاركة بين المتابعين، من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم  الخصوصية ثم القصة ، ثم التمرير لأسفل إلى أسفل الصفحة ، يمكنك إيقاف تشغيل مفتاح التبديل لأحد الخيارين التاليين أو كليهما: "السماح بإعادة المشاركة للقصص" و "السماح بالمشاركة كرسائل".

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