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أخبار العالم

تلقيح وخطة اقتصادية.. بايدن يكشف نجاحات إدارته في أسبوع

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:34 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، عن النجاحات التي حققتها إدارته خلال الأسبوع الماضي، من تمرير خطة الإنقاذ الاقتصادية وغيرها. 

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "كان الأسبوع الماضي كبيرًا بالنسبة لإدارتنا ، فنحن حققنا: 

-اجتياز خطة الإنقاذ الأمريكية
-بدأ إرسال شيكات التحفيز إلى المواطنين
- تم الإعلان عن أن كل شخص بالغ سيكون مؤهلًا للحصول على لقاح كورونا بحلول 1 مايو 
- بلغ معدل التطعيم أكثر من مليوني لقاح في اليوم

ويأتي ذلك مع استمرار سباق الولايات المتحدة مع الوقت من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 


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