تلقيح وخطة اقتصادية.. بايدن يكشف نجاحات إدارته في أسبوع

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، عن النجاحات التي حققتها إدارته خلال الأسبوع الماضي، من تمرير خطة الإنقاذ الاقتصادية وغيرها.





وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "كان الأسبوع الماضي كبيرًا بالنسبة لإدارتنا ، فنحن حققنا:





-اجتياز خطة الإنقاذ الأمريكية

-بدأ إرسال شيكات التحفيز إلى المواطنين

- تم الإعلان عن أن كل شخص بالغ سيكون مؤهلًا للحصول على لقاح كورونا بحلول 1 مايو

- بلغ معدل التطعيم أكثر من مليوني لقاح في اليوم





ويأتي ذلك مع استمرار سباق الولايات المتحدة مع الوقت من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".







