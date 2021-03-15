بيلي إيليش تفوز بجائزة أفضل أغنية no time to die

حصلت المطربة الأمريكية بيلي إيليش، عن جائزة أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز الـ Grammy، وذلك عن عن أغنية فيلم جيمس بوند no time to die.
بيلي إيليش بايرت بيرد أوكونيل، معروفة مهنيًا باسم بيلي إيليش، وهي مغنية بوب أمريكية شهيرة.
نشأت إيليش في هايلاند بارك، لوس أنجلوس وسط عائلة من الممثلين والموسيقيين، والداها هما الممثلة-الموسيقية وكاتب السيناريو ماغي بيرد وباتريك أوكونيل. تعلمت بيلي في المنزل، وانضمت إلى جوقة لوس أنجلوس للأطفال في سن الثامنة. في سن الحادية عشرة، بدأت بيلي بالكتابة وغناء أغانيها الخاصة، متخذة شقيقها الأكبر فينيس أوكونيل قدوة، حيث كان يكتب بالفعل ويؤدي وينتج أغنياته الخاصة مع فرقته. في أكتوبر 2015، سجلت بيلي أغنية "Ocean Eyes"، التي كتبها فينياس في البداية لفرقته الموسيقية، وأرسلتها إلى معلم الرقص الخاص بها الذي كان يأمل في تصميم رقصة عليها.
تم إصدار "Ocean Eyes" كأول أغنية لبيلي على ساوند كلاود في عام 2016. وتم إصدار فيديو موسيقي في 24 مارس 2016، وتم إصدار فيديو لبيلي وهي تقوم بأداء رقصة للأغنية في 22 نوفمبر 2016. وفي تلك السنة، قامت بيلي أيضًا بإصدار الأغنية المنفردة "Six Feet under. أعيد إصدار "Ocean Eyes" في جميع أنحاء العالم من خلال Darkroom وإنترسكوب ريكوردز في 18 نوفمبر 2016، في 14 يناير 2017، أطلقت بيلي أسطوانة مطولة تشمل أربعة ريمكسات لـ "Ocean Eyes".