بيلي إيليش تفوز بجائزة أفضل أغنية no time to die

حصلت المطربة الأمريكية بيلي إيليش، عن جائزة أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز الـ Grammy، وذلك عن عن أغنية فيلم جيمس بوند no time to die.





بيلي إيليش بايرت بيرد أوكونيل، معروفة مهنيًا باسم بيلي إيليش، وهي مغنية بوب أمريكية شهيرة.



