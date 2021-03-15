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أخبار البلد

هاني الناظر يطالب بإنشاء وحدة لمكافحة التحرش

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:26 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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مصطفى كرم

طالب الطبيب هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، وزارة الداخلية بإنشاء وحدة لمكافحة التحرش تتبع ادارة الاداب .

وكتب هاني الناظر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "باتت ظاهرة التحرش مشكلة تمثل خطرا اجتماعيا يحتاج لوقفة حقيقية وحاسمة للتصدي لها ..ومن هنا اطرح فكرة انشاء وحدة لمكافحة التحرش تتبع ادارة الآداب بوزارة الداخلية بحيث تضم افراد بزي مدني يتواجدون وينتشرون في الاماكن العامة ومحطات القطارات والمترو والمواصلات العامة والسرفيس والمولات والميادين العامة وأماكن التجمعات".

وتابع " بهدف التصدي للمتحرشين والقبض عليهم وتلقي شكاوي وبلغات التحرش باشكاله المختلفة  …(وحدة مكافحة التحرش )فكرة قد تري وزارة الداخلية امكانية تطبيقها من عدمه".

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