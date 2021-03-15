مصر تسجل 644 إصابة جديدة بكورونا.. والخارجية الأمريكية تؤكد: واشنطن ستكثف جهودها الدبلوماسية لإنهاء حرب اليمن .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تعلن شروط عودة العلاقات مع تركيا

السعودية.. توقيف 241 مواطنا ومقيما في 5 وزارات بتهم فساد

أمير الكويت إلى أوروبا.. عقب فحوصات طبية ناجحة بنيويورك

التحالف يعلن تدمير مسيّرة حوثية كانت تستهدف خميس مشيط

ألمانيا.. هزيمة انتخابية لحزب ميركل في ولايتين رئيسيتين





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 644 إصابة و44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 431 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 147234 حالة.





ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية المصري سامح شكري، قوله إن المواقف السلبية للساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، مشيرًا إلى أنه إذا وجدت مصر تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، فقد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية.





وأكد شكري أن السياسة الخارجية لمصر متزنة، وهي ليست في مواجهة أي طرف، مشيرا إلى أن هناك صعوبات خاصة في ظل التطورات وحالة الاستقطاب على الساحة الدولية.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" كشفت عن التحقيق مع 757 متهما في قضايا جنائية وإدارية، وتوقيف 241 مواطنا ومقيما على ذمة التحقيق. وأوضحت أن "من الموقوفين موظفون من وزارات الداخلية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك من الهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي".





وذكرت "الأنباء" أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح غادر إلى الولايات المتحدة عقب إجراء فحوصات طبية معتادة، حيث توجه من نيويورك إلى أوروبا في زيارة خاصة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية المعتادة في مدينة نيويورك والتي تكللت بالنجاح.





وأفادت "الجريدة" بأن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أعلن الاثنين، اعتراض طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي صوب مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.





وذكرت "الوطن" أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث أن واشنطن تخطط لتنشيط الجهود الدبلوماسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها، لإنهاء الحرب في اليمن.





دوليًا، أشارت "الراي" إلى أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا مني بهزائم محرجة في انتخابات ولايتين رئيسيتين،الأحد، في انتكاسة للحزب الذي يواجه اقتراعًا اتحاديًا، في سبتمبر، سيختار بعده من سيخلف المستشارة أنجيلا ميركل.







