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عيار 18 يسجل 655 جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 -3-2021 ..فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:27 ص
الذهب
الذهب
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 مارس 2021 .

ووصل عيار 24 لـ 873 جنيها للجرام.
وعيار 21 يسجل 763  جنيها للجرام
وعيار 18 يسجل 655 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 6112 جنيها

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .



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