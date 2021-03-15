إيطاليا تبدأ إغلاقًا جديدًا مع ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

استعرضت قناة العربية، تقرير فيديو يوضح تأثير فيروس كورونا على دول العالم.

وجاء فى الفيديو أن إيطاليا تبدأ إغلاقًا جديدًا مع ارتفاع أعداد إصابات كورونا.

وكشفت القناة أن هناك موجة جديدة تضرب إيطاليا، وسيكون هناك تصنيف للمناطق، وسيتم منع المواطنين من التنقل.

وفى وقت سابق قد تم نشر أن إيطاليا تستعد لاستقبال موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أعلنت الحكومة عن إغلاق المتاجر والمطاعم والمدارس في معظم أنحاء إيطاليا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حذر رئيس الوزراء ماريو دراجي من موجة جديدة من المرض، وسيستمر الحظر والإغلاق ليصبح إغلاق كلي خلال عيد الفصح 3 إلى 5 أبريل.





وتكافح إيطاليا من جديد لاحتواء الانتشار السريع للعدوى من جديد، خاصة أنها فرضت قبل عاما واحدا اولى عمليات الإغلاق، وأعلنت الآن عن تسجيل أكثر من 100 ألف حالة وفاة مرتبطة بـ كوفيد-19، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد المملكة المتحدة.



