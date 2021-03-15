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فن

نجاح بيلي إيليش وشقيقها على مسرح جوائز جرامي 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:17 ص
صدى البلد
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نجلاء سليمان

حققت المغنية الأمريكية بيلي إيليش، فوزا تاريخيا ملفتا في جوائز جرامي 2021، للسنة الثانية على التوالي، وعادت إلى منزلها بأربعة تماثيل ذهبية، برفقة شقيقها المغنى والمؤلف  فينيس أوكونيل.


نالت إيليش جائزتي جرامي في الحفل الذي أقيم بلوس أنجلوس، صباح اليوم، واستضافت المذيع والممثل الكوميدي تريفور نواه، منها تسجيل العام عن أغنية Everything I Wanted،التى طرحتها بداية العام الماضي.


حصلت أيضا مع شقيقها على جائزة أفضل أغنية كتبت لعمل مرئي وهي No Time to Die، التي طرحت كوسيلة للدعاية عن الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب F9.


وقدمت إيليش فقرة بأغنيتها الفائزة بتسجيل العام Everything I Wanted، على مسرح الجرامي من فوق سيارة، وكان عرضها رقم 2 بعدما افتتح هاري ستايلز الحفل بأغنيته الناجحة Watermelon Sugar.


كانت ليلة الجرامي في نسختها الـ 63، مميزة للنساء في مجال الموسيقى العالمية، وفازت فيه العديد من المغنيات بجوائز وأرقام قياسية.


حازت كل من بيونسيه، تايلور سويفت، ميجان ذا ستاليون، وبيلي أيليش على المراتب الأربعة الأولى في أكبر ليلة تكريمية لصناع الموسيقى في العالم.

بيلي إيليش بيلي إيليش
بيلي إيليش بيلي إيليش
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