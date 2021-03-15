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ناس مأجورة.. أبو العينين ينتقد الأخبار الملفقة بشأن حقوق الإنسان في مصر

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:40 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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ريهام فيكتور
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، " نصر على أن ننتمي إلى الدول الكبرى، ونحقق أحلامنا لتنفيذ الحلم الكبير، وكنا نسمع الأخبار الملفقة ويكون مصدرها مدفوعًا مأجورًا، ونعلمها جيدًا".

وأضاف أبو العينين، خلال الجلسة العامة للبرلمان، ردا على بيان حقوق الإنسان الأممي: "علينا أن نقوم بحوار مع كل دول العالم، ولا نكون كرد فعل، وثقوا أن هناك ناس محترمة في الخارج تحب تسمع، وفيه ناس مأجورة أكل عيشها الهجوم على مصر".

وتابع وكيل مجلس النواب بأنه يجب لفت النظر إلى المشروعات القومية الضخمة في العاصمة الإدارية، وما يحدث من مشروعات كبيرة في الصحة والتعليم هو رسالة موجعة لمَن يكرهون مصر.
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