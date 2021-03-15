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منوعات

بسبب كورونا .. سيدة تدعور المواطنين لاحتضان الماعز

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:45 ص
ماعز
ماعز
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مريم صليب
تفشى فيروس كورونا في معظم أنحاء العالم بسرعة شديدة، ولم تتمكن حتى أقوى الدول اقتصاديا وأصحاب الريادة العلمية التصدي له، وأصبح الفزاعة التي تؤرق مسئولي حكومات العالم ودفعتهم لفرض العزل على دولهم. 

وحسب ما ذكرت "سكاي نيوز"، أن سيدة ألمانية نادت بمبادرة عناق الماعز لتعزيز العلاقة بين الإنسان والحيوانات في ألمانيا ولتخفيف ملل العزل المنزلي بالخروج إلى الحدائق التي تحتوي على ماعز . 

وقد تبدو فكرة غريبة إلى حد ما بالنسبة لأشخاص آخرون، إلا أن السيدة ليكسا فوز، المالكة لإحدى المزارع في المانيا اقترحت مبادرة "عناق الماعز" ، للأشخاص العاجزين عن التواصل الإجتماعي بسبب العزل المنزلي. 

وقالت ليكسا إنها كانت سعيدة بتفاعل عدد كبير من المواطنين مع المبادرة و حضورهم إلى مزرعتها لزيارة الماعز وقضاء يومهم مع تلك الحيوانات التي تربيها في مزرعتها. 

جدير بالذكر أن أليكس أكدت أنها تفتح أبواب مزرعتها للزائرين مجانا و دون مقابل وذلك للتخلص من إحساس الملل وعدم القدرة على التواصل الاجتماعي بسبب اجراءات العزل. 
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