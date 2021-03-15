ليفربول يحاول تضميد جراحه أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج

يتطلع ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح،إلى التخلص من كبوته الحالية، في الدوري الإنجليزي، عندما يواجه وولفرهامبتون، اليوم، الإثنين، في ختام الجولة رقم 28 من البريميرليج.





ويدخل ليفربول الذي حقق فوزا واحدا في آخر 5 مباريات خاضها بالبريميرليج،المباراة محتلا المركز الثامن برصيد 43 نقطة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز الـ13 برصيد 35 نقطة.





ويحلم الألماني يورجن كلوب المدير الفني، للتخلص من الكبوة المحلية والموسم المحلي الكارثي، بتقديم نقطة أفضل أمام وولفرهامبتون الليلة.





وسيكون على ليفربول الانتظار لتحديد مدى جاهزية روبيرتو فيرمينو للمشاركة مع الفريق في مباراة اليوم ضد وولفرهامبتون على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.





كان المهاجم البرازيلي قد غاب عن مباراتي الريدز ضد فولهام ولايبزيج بداعي الإصابة، ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الطبي جاهزيته من عدمها للعب أمام فريق المدرب نونو سانتو.





وعن جاهزية فيرمينو، قال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده أول أمس: "سنرى. فيرمينو لم يتواجد في قائمة المباراتين الأخيرتين لأنه لم يكن جاهزًا. لا يزال يتبقى يومان على موعد المباراة، وستتضح الصورة أكثر عندما نجتمع مع الطاقم الطبي".





وبخلاف فيرمينو، لم يتحدث مدرب ليفربول عن أية إصابات جديدة في صفوف الفريق.





على الجانب الآخر، سيدخل وولفرهامبتون المباراة دون إصابات جديدة أيضًا، ولكنه سيتعين عليه الاستمرار في اللعب محرومًا من خدمات دانييل بودينس بداعي الإصابة، بالإضافة إلى راؤول خيمينيز، والذي عاد للمشاركة في جزء من التدريبات مؤخرًا. كذلك، تحوم الشكوك حول عودة المدافع ويلي بولي إلى التشكيل الأساسي، حيث جلس احتياطيًا في آخر مباراتين بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.





ومن جانبه، قال المدرب نونو سانتو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ليفربول يمتلك جودة عالية وحقق إنجازات كبيرة تحت قيادة يورغن كلوب. سنواجه فريقًا قويًا للغاية. ليس فقط كل فريق، بل كل شخص يمر بفترات جيدة وأخرى سلبية. المهم هو طريقة تعاملك مع الموقف، وبالنسبة لليفربول، فأنا أكن لهم قدرًا كبيرًا من الإعجاب والتقدير. مر وقت طويل على الخسارة برباعية في آنفيلد، والكثير تغير بالنسبة للفريقين منذ ذلك الحين. هذه مباراة جديدة وتحدٍ جديد".





آخر تشكيل للفريقين





أستون فيلا 0-0 وولفرهامبتون (6 مارس): باتريسيو، سيميدو، ديندونكر، كودي، سايس، جوني، نيفيس، موتينيو، تراوري، نيتو، وخوسيه.





ليفربول 2-0 لايبزيج (10 مارس): أليسون، أليكساندر-آرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، تياجو، ماني، صلاح، وجوتا.