ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البحث العلمي يعلن موعد انتهاء كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:38 ص
الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي، إن  مصر هى الدولة الوحيدة فى القارة الأفريقية التى قامت بعمل بحوث متقدمة فى صناعة لقاح لكورونا.

وأضاف ،خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، و أسماء يوسف، أن الفترة المقبلة سيكون هناك لقاح لكورونا صناعة مصرية.

ولفت إلى أن هناك بحث تم عمله عن فيروس كورونا، ومتى سينتهى، مؤكدًا أن كورونا سينتهى بعد تطعيم بين  70 لـ 80% من سكان العالم.

وأشار إلى أن جميع دول العالم بدأت فى تطعيم مواطنيها ضد كورونا، وبعد الوصول لـ 80% سينتهى كورونا.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أكاديمية البحث العلمى تشرح مشروع الجينوم.. إنشاء متحف تفاعلي بمدينة طنطا يحول مقررات العلوم إلى تجارب عملية.. والتعليم فى مصر سيكون مختلفا

أخبار التوك شو.. انخفاض أسعار الذهب.. وهل تطبيق واتس آب غير آمن؟

فتح باب التقدم لتلقي مقترحات مشروعات بحوث وتطوير مجال الأجهزة المنزلية بأكاديمية البحث العلمي

التعليم العالي والبحث العلمي توقعان تنفيذ أكبر مشروع بحثى للجينوم المرجعى للمصريين.. اليوم

ترشيحاتنا

بعد نزيف الخسائر.. ارتفاع صادم في أسعار الذهب اليوم 15-3-2021

إنذار الموجة الثالثة.. أوروبا تتأهب لخطر زيادة إصابات كورونا|تفاصيل

ليفربول يحاول تضميد جراحه أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج

12400 ليرة.. الدولار يواصل صعوده في لبنان

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر رغم تراجع ليفربول

هل يجوز صيام شهر شعبان كله ؟.. بعد يوم 15 فيه 4 أقوال وأحوال لا يعرفها كثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور

ظهور فورد مافريك 2022 الجديدة كليا في تصميم تخيلي