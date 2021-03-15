البحث العلمي يعلن موعد انتهاء كورونا

قال الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي، إن مصر هى الدولة الوحيدة فى القارة الأفريقية التى قامت بعمل بحوث متقدمة فى صناعة لقاح لكورونا.





وأضاف ،خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، و أسماء يوسف، أن الفترة المقبلة سيكون هناك لقاح لكورونا صناعة مصرية.





ولفت إلى أن هناك بحث تم عمله عن فيروس كورونا، ومتى سينتهى، مؤكدًا أن كورونا سينتهى بعد تطعيم بين 70 لـ 80% من سكان العالم.





وأشار إلى أن جميع دول العالم بدأت فى تطعيم مواطنيها ضد كورونا، وبعد الوصول لـ 80% سينتهى كورونا.







