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الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الربيع وأماكن سقوط الأمطار اليوم

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:54 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد في نهاية فصل الشتاء ويفصلها أسبوع عن بداية شهر الربيع وبالتحديد في يوم 21 مارس، مشيرة إلى أنها تكون فترة تقلبات فى  الأحوال الجوية. 

وأضافت "إيمان" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالأسبوع الماضي كان هناك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، وبعد هذا الارتفاع أصبح هناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وصلت بالأمس إلى 23 درجة.

وتابعت أنه من المتوقع اليوم وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحوالي درجتين أو ثلاث درجات لتصل إلى 26 درجة بالقاهرة الكبرى، لافتةً إلى أن التقلبات في درجات الحرارة من أهم العوامل التي تسبب نزلات البرد، وتجنبا لذلك يجب استمرار ارتداء الملابس الشتوية لأسبوع أو عشرة أيام على الأقل حتى تتحسن الأحوال الجوية.

وأشارت إلى أنه بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجو مستقر تماما وتتراوح درجات الحرارة من 20 إلى 26 درجة بالقاهرة، متابعة أنه من الممكن تخفيف الملابس في فترة الظهيرة.

وأفادت بأن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية وبعض المناطق من محافظات الوجه البحري، حيث سنشعر بارتفاع في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل. 
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