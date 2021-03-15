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محافظات

تصدر إلى آسيا وألمانيا.. محافظة مصرية تنتج زيوتا عطرية فاخرة

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
تشهد محافظة الوادي الجديد وخاصةً في منطقة سهل قروين بمركز الفرافرة ، إقامة مشروع حيوي ضخم وهو أحد مشروعات الاستثمار الزراعى لإنتاج النباتات العطرية والزيتية، حيث يتم تصدير منتجاتها  لعدد من دول شرق آسيا وألمانيا.

وتفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أحد مشروعات الاستثمار الزراعى لإنتاج النباتات العطرية والزيتية بمنطقة سهل قروين والمقام على مساحة 270 فدانا من إجمالى 1000 فدان مستهدف زراعتها.

وأشاد المحافظ بالمشروع وحجم وجودة الإنتاج الذى يتم تصديره لعدد من دول شرق آسيا وألمانيا، وتشمل المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها ( شيح بابونج - حبة البركة - النعناع - الشبت - البقدونس - الكمون).
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ووجه الزملوط بتخصيص أراضى للجمعيات الراغبة فى إقامة تجمعات سكنية لأعضائها بشرط توصيل المرافق قبل البدء فى التنفيذ، وتوفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للمدرسين الراغبين فى الإقامة بالمركز طبقًا للشروط الموضوعة لتحقيق استقرارهم الأسري.

وكلف الزملوط بتنفيذ قوافل مرورية أسبوعية للمركز لإنهاء إجراءات الترخيص وتحصيل ضرائب السيارات وتخصيص مندوب لتلقى طلبات المواطنين للتقدم لأداء الخدمة العسكرية، تيسيرًا وتخفيفاَ عليهم، كما وجه بتشكيل لجنة للمرور على الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان للتأكد من وجود المستفيدين المستحقين للمشروع.

من جانب اخر أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تنفيذ مشروع مزرعة النخيل التابعة للجمعية الشرعية بالداخلة والمقامة على مساحة ٣٠٠٠ فدان كوقف خيري للمنتفعين من خدمات الجمعية من الأيتام والحالات الأولى بالرعاية.

وأشاد الزملوط، بما جرى إنجازه بالمشروع، حيث جرى الانتهاء من غرس وزراعة ١٢ ألفا و٥٠٠ فسيلة حتى الآن، كما افتتح المحافظ المسجد ودار الضيافة الملحق بالمشروع.

كما تفقد مشروع استثمار زراعي على مساحة ٣٥٠ فدانا لزراعة أصناف عالية الجودة من محصول القمح وغيره من المحاصيل الزراعية الموسمية.

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