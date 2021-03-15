تصحيح عوار دستوري .. أول تعليق من المستشارة تهاني الجبالي على تعيين قاضيات

قالت المستشارة تهاني الجبالي ، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا : إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيين قاضيات ، هو تصحيح لعوار دستوري موجود ، وبعد فترة طويلة من تعليق تعيين المرأة في النيابة العامة والقضاء الإداري .





وأضافت ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد " ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن أسباب التعليق كانت غير مبررة ، على الرغم من نص دستور 2014 والذي أعطى حق للمرأة في تولى أية منصب في الهيئات القضائية .





وأشارت "الجبالي" إلى أن إستمرار هذا التعليق ، كان لا يعطي الحق لأوائل الدفعات من البنات أن يتقلدن مناصب مهمة في القضاء ، معقبة : "كان وجع لوطني غير محتمل" .





ولفتت "الجبالي " إلى أن تعيين السيدات في أول سن القضاء ، يفتح الأبواب أمام مجلس الدولة في تسلم أوائل الدفعات من البنات للتعيين ، متابعة : " تدخل الرئيس صحيح وغرضه التصحيح الدستوري وحسم الأمر " .





وتابعت : كل الدفعات التي سيتم تعيينها ، ستكون على أساس التفوق العلمي والتميز وتحقيق مبدأ المساواة والعدل .



