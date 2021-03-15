بشرى لأهالي شبرا الخيمة.. تجميل وتأهيل شارع 15 مايو| شاهد



واكد عبدالمنعم حرص الاجهزة التنفيذية على رفع وتحسين المستوى البيئى والمضى قدما نحو تحسين جميع الخدمات وعدم الاقتصار بالتخلص من التراكمات واحلالها بالمساحات الخضراء واضافة مظاهر الجمال بالمنطقة.



من جانبه تفقد الحميد الهجان محافظ القليوبية مشروعات الصرف التى تجرى بشوارع مدينة بنها، حيث تابع أعمال وضع الطبقة الرابطة بطول الشوارع وتعديل بالوعات الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، موجها بدفع الأعمال والعمل على تسيير الحركة المرورية وتكثيف العمل ليلا ونهارا .



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، والذي يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، وتتضمن أعمال التطوير شارع مسجد ناصر و شارع ٨ كمداخل للكورنيش، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه.





وقال المحافظ أن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها تشتمل على رصفه بالرخام و بلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين، كما تابع المحافظ أعمال تركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار، وقد شدد الهجان على دفع الأعمال للبدء في رصف الطريق الرئيسي وانتهاء الأعمال تماما بكورنيش النيل ببنها.



كما تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع مسجد ناصر بداية من الكورنيش وحتى مستشفى الحميات ، كما تابع أعمال رصف الأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك بعد تركيب أعمدة الإنارة والتشجير، مشيرا أن الشارع يعد من الشوارع الرئيسية التي ستحدث انفراجة مرورية كبيرة حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال وزيادة معدلات الأداء لتسليم الطريق ضمن أعمال تطوير شوارع مدينة بنها.



واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق كفر الجزار/ ورورة/ ميت الحوفيين، حيث تم توسعة الطريق بعرض 11 مترا بطول 2.8 كم٢ ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 13 % باعتماد مالي 9.5 مليون جنيه، وخلال تفقد المحافظ أعمال الرصف وجه بإنشاء بلدورات على جانبي الطريق و إنارة الأعمدة وزراعة الطريق بالأشجار والنخيل.



و تفقد الهجان أعمال تطوير ورصف مدخل طريق الرملة بمدينة بنها بطول 1400 متر بتكلفة 10 مليون جنيه، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف ووجّه بالإشراف عليها من قبل اللجنة المخصصة لاستلام الطرق ، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة والدقة ، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.



وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة أنه يجرى حاليا اعادة تأهيل الشارع وتحويل منطقة المرور بشارع ١٥ مايو من مكان لإلقاء المخلفات إلى مظهر جمالى وحضارى وذلك بالتعاون بين المجتمع المدنى و الجهاز التنفيذى بحى شرق وذلك لإقامة نصب تذكاري على شكل مسلة فرعونية وعمل احواض بمحيطها وتشجيرها وتنجيلها وتجهيزها بأعمال الانارة.