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هدية لمحدودي الدخل .. تفاصيل الحصول على قرض تمويل عقاري بفائدة 3% لمدة 30 عاما

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:49 ص
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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هاجر إبراهيم
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الإقتصاد، تفاصيل الحصول على قرض تمويل عقاري بفائدة 3% لمدة 30 عاما لمحدودى الدخل، قائلا: إن تلك الفائدة يتم دفعها مخصوما منها الجزء المسدد.

وأضاف "عنبر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنك المركزى أو الدولة يمارس نوعا من أنواع السياسية الإجتماعية التى تدعم محدودي الدخل، موضحا أن هذا أفضل رد على من يتحدث أن سياسة الإصلاح الإقتصادى التى أتبعت منذ 2016 أنها سياسة مفروضة من قبل صندوق النقد الدولى.

وتابع أن تلك السياسة كانت سياسة مصرية خالصة، لافتا إلى أنه منذ إتباع سياسة الإصلاح الاقتصادي من قلب البنك المركزى وقدرة الدولة المصرية فى الصمود أمام كورونا كان له الدور الأكبر والأعظم.

وأكد أن هناك إستقرارا بسعر صرف العملة، ومعناه هو قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى، أى قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، حيث أن قيمة العملة المصرية ثابتة على مستوى فترة طويلة ومن شأنه يخلق جذب للعملية الاستثمارية.

وأفاد أن قيام البنك المركزى بتخفيض سعر فائدة القروض التي يضعها يؤكد على أن الدولة تنتهج سياسة نقدية توسعية تهدف لتحفيز الطلب للبحث عن مزيد من الاستثمارات لدعم فرص العمل.
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