وكيل الأزهر : الإمام الفارابي علم من أعلام الحضارة الإنسانية.. فيديو

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن ا لإمام الفارابي علم من أعلام الحضارة الإنسانية، وفليسوف من فلاسفتها، فهو أحد من وضع أسس الحضارات.





وأضاف الضويني، في كلمته ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر حول إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية، أن أقل واجب علينا تجاه هؤلاء العلماء ، أن نكرمهم بالإثتدائ بهم والسير على مناهجهم ورعاية من وضعوه من العلم، بما يبقيهم أحياء في عقول الناس.





وتابع: واعترافا من الأزهر لأهل العلم الذين أناروا دروب البشرية، نظم الأزهر هذا المؤتمر عن إسهامات الإمام الفارابي، والذي يعقده مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة كازاخستان.



