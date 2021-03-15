ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وكيل الأزهر : الإمام الفارابي علم من أعلام الحضارة الإنسانية.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:49 ص
وكيل الأزهر: الإمام
وكيل الأزهر: الإمام الفارابي علم من أعلام الحضارة الإنسانية
Advertisements
محمد شحتة - عدسة: إيهاب عيد
قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن الإمام الفارابي علم من أعلام الحضارة الإنسانية، وفليسوف من فلاسفتها، فهو أحد من وضع أسس الحضارات.

وأضاف الضويني، في كلمته ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر حول إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية، أن أقل واجب علينا تجاه هؤلاء العلماء ، أن نكرمهم بالإثتدائ بهم والسير على مناهجهم ورعاية من وضعوه من العلم، بما يبقيهم أحياء في عقول الناس.

وتابع: واعترافا من الأزهر لأهل العلم الذين أناروا دروب البشرية، نظم الأزهر هذا المؤتمر عن إسهامات الإمام الفارابي، والذي يعقده مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة كازاخستان.

وأضاف أن المؤتمر يسلِّط الضوء على الإمام أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي (259هـ/ 872م -339هـ/ 950م)، كأنموذج لأبرز العلماء الفلاسفة الأوائل؛ حيث تستهدف محاور المؤتمر -من خلال ما يُقدَّم بها من بحوث علمية- إثبات أن الحضارة الإسلامية -عبر الفارابيّ- انفتحت على الثقافات الأخرى ولم تنغلق؛ فأفادت وتأثَّرت وأثَّرت ولم تبخل، واتَّسع إشعاعها العلمي ليشمل شتَّى فروع المعرفة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسامة الأزهري: التجديد يعني أن نعيد للدين رونقه ونقدمه للناس صافيا

أمين البحوث الإسلامية وممثل سفارة كازخستان يناقشان ترتيبات مؤتمر «إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية»

أمين البحوث الإسلامية يلتقي سفير كازخستان لبحث التبادل الثقافي والعلمي

شيخ الأزهر لسفير كازاخستان: لا ندخر جهدًا في خدمة الإسلام

اللجنة العلمية لمؤتمر "الفارابي" تبحث الترتيبات النهائية استعدادًا لعقد المؤتمر منتصف الشهر الجاري

وكيل الأزهر: الحضارة الإسلامية مثلت أرقى حالات التسامح والتعايش

ترشيحاتنا

انتظرت ساعتين.. حمادة صدقي يكشف كواليس فشل تدريب الهلال السوداني

تحد سافر للمجتمع الدولي.. الإمارات تدين هجوم ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية

فيديوجراف.. أسعار ياميش رمضان 2021

شاهد.. عبد الله عمرو دياب يحتفل مع والدته بعيد الأم

أنا مدين بمبلغ من المال لشخص ولا أعرف مكانه الآن فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

من لبنان شكرًا السعودية.. هاشتاج يجتاج تويتر لبنان واعلامي: لا ينكر فضل المملكة إلا جاحد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إف 150 الكهربائية لأول مرة.. صور

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور