وكيل الأزهر : الإمام الفارابي علم من أعلام الحضارة الإنسانية.. فيديو

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن الإمام الفارابي علم من أعلام الحضارة الإنسانية، وفليسوف من فلاسفتها، فهو أحد من وضع أسس الحضارات.
وأضاف الضويني، في كلمته ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر حول إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية، أن أقل واجب علينا تجاه هؤلاء العلماء ، أن نكرمهم بالإثتدائ بهم والسير على مناهجهم ورعاية من وضعوه من العلم، بما يبقيهم أحياء في عقول الناس.
وتابع: واعترافا من الأزهر لأهل العلم الذين أناروا دروب البشرية، نظم الأزهر هذا المؤتمر عن إسهامات الإمام الفارابي، والذي يعقده مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة كازاخستان.
وأضاف أن المؤتمر يسلِّط الضوء على الإمام أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي (259هـ/ 872م -339هـ/ 950م)، كأنموذج لأبرز العلماء الفلاسفة الأوائل؛ حيث تستهدف محاور المؤتمر -من خلال ما يُقدَّم بها من بحوث علمية- إثبات أن الحضارة الإسلامية -عبر الفارابيّ- انفتحت على الثقافات الأخرى ولم تنغلق؛ فأفادت وتأثَّرت وأثَّرت ولم تبخل، واتَّسع إشعاعها العلمي ليشمل شتَّى فروع المعرفة.