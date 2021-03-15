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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:54 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11290 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2224 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13840 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4336 نقطة.

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فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3201 نقطة.
 
وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.
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