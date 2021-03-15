ننشر آخر تطورات المشروع الوطني للقراءة في المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية ، أنه قد صدرت تعليمات لمديري المدارس المشاركة بالمشروع الوطني للقراءة بإجراء تصفيات على مستوى المدرسة وفقا لما يلي :





طلاب المرحلة الابتدائية يتم تصعيد من الفئة الاولى طالب واحد فقط من المشاركين من كلا من الصف الاول والثاني الابتدائي ، والفئة الثانية يتم تصعيد طالب واحد فقط من المشاركين من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي .





أما المرحلة الاعدادية ، فيتم تصعيد طالب واحد فقط من المشارمين بجميع الصفوف ، وكذلك في المرحلة الثانوية يتم تصعيد طالب واحد فقط من المشاركين بجميع الصفوف .





وفيما يخص فئة المعلمين المشاركين في المسابقة ، فيتم تصعيد معلم واحد من كل مدرسة من جميع المعلمين المشاركين بالمدرسة .





وتم التشديد على أن تحتفظ كل مدرسة بكشف على ملف اكسيل بأسماء جميع الطلاب المشاركين منها وبه الطالب المصعد للادارة على ان يتم تسليمه إلى منسق المشروع الوطني للقراءة بالادارة في موعد التصفيات بالادارة ، وتقوم الادارة بعمل ملف واحد باسم الادارة يتضمن اسماء جميع المشارين على مستوى الادارة ويتم تسليمه إلى منسق عام المشروع بالمديرية التعليمية يوم التصفيت على مستوى المديرية.





وتتم التصفية على مستوى الادارة كالاتي : طالب واحد فقط من كل فئة مشاركة ومعلم واحد فقط من الادارة بإجمالي 4 طلاب ومعلم واحد فقط من كل ادارة تعليمية للتصفية على مستوى المديرية.





وتلتزم الادارة بتوقيتات التصفيات على مستوى المديرية ، وتسلم الادارة كشف ورقي معتمد من منسق المشروع بالادارة ومدير عام الادارة بأسماء الطلاب والمعلم المشاركين في التصفيات على مستوى المديرية.





ويقوم المعلم بطباعة ما تم تلخيصه على موقع المشروع الوطني للقراءة بمعرفته وتقديمه للجان التحكيم ، وتم التأكيد على ضرورة التأكد من تسجيل جميع المتسابقين المرشحين سواء من المدرسة إلى الادارة ثم المديرية على موقع المشروع الوطني للقراءة عن طريق منسق المشروع بالمدرسة ومنسق عام المشروع بالادارة.



