التعليم العالى : النظام الهجين يحمى الطلاب ويقلل الكثافة الطلابية بالحرم الجامعى..فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، إن التعليم الهجين يهدف لتقليل الكثافات الطلابية داخل الحرم الجامعى، و داخل قاعات الدراسة، لافتًا إلى أن تطبيق التعليم الهجين يكون عن طريق حضور الطالب يومان للكليات النظرية و 4 للعملية.









وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن لجامعة هى من تقوم بتحديد أيام حضور الطلاب، وكشف أن ذلك سيجعل هناك تباعد بين الطلاب، مؤكدًا أن كورونا ما زالت موجودة ولذلك هذا النظام سيكون مميزا للحفاظ على صحة الطلاب.





واشار الى توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتقوية البنية التكنولوجية لكل الجامعات الحكومية ، متوقعا الانتهاء من المشروع الذى وصفه بـ"القومي" خلال فترة وجيزة.





واوضح ان كل الجامعات الحكومية ستدخل في منظومة إليكترونية شديدة السرعة والفاعلية، كما يستفيد منها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وتمكنهم من استخدام كل شبكات المعلومات في التو واللحظة، مؤكدا أن تجربة التعليم "أون لاين" مطروحة في المستقبل للاستفادة من إمكانياتها إلى جانب التعليم المعتاد.