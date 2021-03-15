تداول 11 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، أن حركة تداول البضائع بموانئ الهيئة بلغت 11 ألف طن بضائع و551 شاحنة.





وذكرت الهيئة -في بيان اليوم- أن حركة الواردات من البضائع شملت ألفي طن بضائع و174 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع و377 شاحنة، واستقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدون إكسبريس" وغادرته 4 سفن وهى "محبة" و"الحرية" و"نما اكسبريس" و"بوسيدون إكسبريس".









وأضافت أن ميناء نويبع شهد رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "سينا" و"بريدج"، وغادرت ميناء بورتوفيق السفينتان "DODO" و"جوبال تريدر".