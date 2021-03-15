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محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، أن حركة تداول البضائع بموانئ الهيئة بلغت 11 ألف طن بضائع و551 شاحنة.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم- أن حركة الواردات من البضائع شملت ألفي طن بضائع و174 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع و377 شاحنة، واستقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدون إكسبريس" وغادرته 4 سفن وهى "محبة" و"الحرية" و"نما اكسبريس" و"بوسيدون إكسبريس".


وأضافت أن ميناء نويبع شهد رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "سينا" و"بريدج"، وغادرت ميناء بورتوفيق السفينتان "DODO" و"جوبال تريدر".
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