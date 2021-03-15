ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جهاز 6 أكتوبر الجديدة : الانتهاء من 45 ألف وحدة سكنية حتى الآن..فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال المهندس محمود غراب،رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن مدن الجيل الرابع هى المرحلة الرابعة من المدن الجديدة المخططة بشكل سليم وكاملة الخدمات بحيث ألا يكون المواطن مضطر للخروج خارج المدينة، لافتًا إلى أن مدينة 6 أكتوبر الجديدة موقعها متميز ولها أكثر من مدخل وبها عدد كبير من الوحدات الاسكان.

وأضاف غراب ، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن بها أكثر من 75 الف وحدة سكنية وتم الانتهاء من 45 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن المدينة سكنية تعيليمة صناعية، مشيرًا إلى أن مشروع سكن مصر يقع على مساحة 125 فدان وبها 4236 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الوحدات التجارية والادارية.

وتابع أن المدينة شهدت طفرة في مشروعات الإسكان بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والمرافق، وطرح قطع أراضٍ متنوعة تلبي احتياجات المواطنين بالمدينة، وتوفر فرص العمل، منوهًا بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس، و 4 وحدات صحية، و 4 حضانات، و5 أسواق تجارية، و4 ملاعب ومركز شباب بمنطقتي الـ800 فدان وربوة أكتوبر، وجارٍ تنفيذ 6 مدارس و3 وحدات صحية و6 حضانات و9 أسواق تجارية بمناطق سكن مصر وابني بيتك 6 وغرب أرض المطار. 


Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

محمود صقر: الجينوم المصرى سيكون أحد المشروعات القومية الكبرى

شاهد.. عبد الله عمرو دياب يحتفل مع والدته بعيد الأم

هل تم إيقاف تراخيص التوك توك في مصر؟ ..خبير يجيب

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر رغم تراجع ليفربول

التعليم : إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي لمليون وربع طالب.. قريبا

البحث العلمي يعلن موعد انتهاء كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إف 150 الكهربائية لأول مرة.. صور

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور