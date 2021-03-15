جهاز 6 أكتوبر الجديدة : الانتهاء من 45 ألف وحدة سكنية حتى الآن..فيديو

قال المهندس محمود غراب،رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن مدن الجيل الرابع هى المرحلة الرابعة من المدن الجديدة المخططة بشكل سليم وكاملة الخدمات بحيث ألا يكون المواطن مضطر للخروج خارج المدينة، لافتًا إلى أن مدينة 6 أكتوبر الجديدة موقعها متميز ولها أكثر من مدخل وبها عدد كبير من الوحدات الاسكان.





وأضاف غراب ، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن بها أكثر من 75 الف وحدة سكنية وتم الانتهاء من 45 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن المدينة سكنية تعيليمة صناعية، مشيرًا إلى أن مشروع سكن مصر يقع على مساحة 125 فدان وبها 4236 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الوحدات التجارية والادارية.





وتابع أن المدينة شهدت طفرة في مشروعات الإسكان بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والمرافق، وطرح قطع أراضٍ متنوعة تلبي احتياجات المواطنين بالمدينة، وتوفر فرص العمل، منوهًا بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس، و 4 وحدات صحية، و 4 حضانات، و5 أسواق تجارية، و4 ملاعب ومركز شباب بمنطقتي الـ800 فدان وربوة أكتوبر، وجارٍ تنفيذ 6 مدارس و3 وحدات صحية و6 حضانات و9 أسواق تجارية بمناطق سكن مصر وابني بيتك 6 وغرب أرض المطار.







