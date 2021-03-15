لأول مرة.. وزارة الخارجية تطلق فيلما بمناسبة الاحتفال بـ يوم الدبلوماسي

تحتفل وزارة الخارجية اليوم 15 مارس 2021 بذكرى يوم الدبلوماسي، وبهذه المناسبة أطلقت الوزارة فيلمًا عن تاريخها ونشأتها ومسيرة عملها، ودورها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية ورعاية المواطنين في الخارج، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز ما حققته الدبلوماسية المصرية من نجاحات لا سيما خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





لينك الفيلم بجودة عالية للاستخدام التلفزيوني عبر الرابط التالي:













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