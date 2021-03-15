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أخبار البلد

لأول مرة.. وزارة الخارجية تطلق فيلما بمناسبة الاحتفال بـ يوم الدبلوماسي

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:57 ص
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
تحتفل وزارة الخارجية اليوم 15 مارس 2021 بذكرى يوم الدبلوماسي، وبهذه المناسبة أطلقت الوزارة فيلمًا عن تاريخها ونشأتها ومسيرة عملها، ودورها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية ورعاية المواطنين في الخارج، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز ما حققته الدبلوماسية المصرية من نجاحات لا سيما خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

لينك الفيلم بجودة عالية للاستخدام التلفزيوني عبر الرابط التالي:



رابط آخر للاستخدام على منصات التواصل الاجتماعي بجودة متوسطة عبر الرابط التالي:




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