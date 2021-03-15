دوري الطائرة.. صدام قوى بين الأهلي والطلائع.. والزمالك يواجه الاتحاد السكندري

تنطلق اليوم الإثنين، مباريات الجولة التاسعة من الدور الأول لبطولة دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الحالي 2020-2021.

ويلعب الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي مع نظيره طلائع الجيش والذي يقوده فنيًا إبراهيم فخر الدين، في مواجهة قوية على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة في تمام الخامسة عصرًا.

و تجمع مواجهة بين الزمالك والذي يقوده فنيًا محمد اللقاني ونظيره الاتحاد السكندري، كما يلعب سموحة مع نظيره الطيران على صالة الأول في تمام الرابعة عصرًا.

ويلتقى بتروجيت نظيره الداخلية على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، ويلعب الترسانة مع نظيره القناة على صالة ميت عقبة، وأخيرًا يلتقي هليوبوليس مع نظيره سبورتنج على صالة هليوبوليس بمدينة الشروق في تمام السادسة مساء.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة ويحل الأهلي في الوصافة بـ19 نقطة ثم طلائع الجيش برصيد 18 نقطة فيما يأتي سموحة السكندري في المركز الرابع بنفس الرصيد.

يذكر أن لجنة المسابقات قد حددت يوم 29 مارس القادم موعدًا لبدء مواجهات الدور الثاني للبطولة كما تم تحديد يوم 22 مارس موعدًا لقمة الدوري بين الأهلي والزمالك في مواجهات الدور الأول على أن يكون لقاء الدور الثاني يوم 3 مايو القادم.