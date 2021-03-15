ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري الطائرة.. صدام قوى بين الأهلي والطلائع.. والزمالك يواجه الاتحاد السكندري

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:55 ص
كرة الطائرة
كرة الطائرة
Advertisements
عمرو الحلوانى

تنطلق اليوم الإثنين، مباريات الجولة التاسعة من الدور الأول لبطولة دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الحالي 2020-2021.

ويلعب الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي مع نظيره طلائع الجيش والذي يقوده فنيًا إبراهيم فخر الدين، في مواجهة قوية على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة في تمام الخامسة عصرًا.

و تجمع  مواجهة بين الزمالك والذي يقوده فنيًا محمد اللقاني ونظيره الاتحاد السكندري، كما يلعب سموحة مع نظيره الطيران على صالة الأول في تمام الرابعة عصرًا.

ويلتقى بتروجيت نظيره الداخلية على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، ويلعب الترسانة مع نظيره القناة على صالة ميت عقبة، وأخيرًا يلتقي هليوبوليس مع نظيره سبورتنج على صالة هليوبوليس بمدينة الشروق في تمام السادسة مساء.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة ويحل الأهلي في الوصافة بـ19 نقطة ثم طلائع الجيش برصيد 18 نقطة فيما يأتي سموحة السكندري في المركز الرابع بنفس الرصيد.

يذكر أن لجنة المسابقات قد حددت يوم 29 مارس القادم موعدًا لبدء مواجهات الدور الثاني للبطولة كما تم تحديد يوم 22 مارس موعدًا لقمة الدوري بين الأهلي والزمالك في مواجهات الدور الأول على أن يكون لقاء الدور الثاني يوم 3 مايو القادم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يقسو على هليوبوليس في دوري سيدات كرة السلة

الأهلي يهزم سموحة بافتتاح دوري رجال الكرة الطائرة

الأهلي يهزم طلائع الجيش.. ويعتلي صدارة دوري محترفي اليد

الأهلي يستعيد توازنه بالفوز على هليوبوليس بدوري رجال الكرة الطائرة

الزمالك يهزم بتروجت ويتصدر دوري رجال الكرة الطائرة

الزمالك في الصدارة والأهلي في الوصافة .. ترتيب الدوري المصري

ترشيحاتنا

شاهد.. عبد الله عمرو دياب يحتفل مع والدته بعيد الأم

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

تحد سافر للمجتمع الدولي.. الإمارات تدين هجوم ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية

شاهد.. نور عمرو دياب تحتفل مع شيرين رضا بعيد الأم

شاهد.. كنزي عمرو دياب تحتفل مع والدتها بعيد الأم

دوري الطائرة.. صدام قوى بين الأهلي والطلائع.. والزمالك يواجه الاتحاد السكندري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إف 150 الكهربائية لأول مرة.. صور

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور