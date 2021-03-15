نشرة المرأة.. منة فضالي بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها.. أعراض القولون العصبي.. الفوائد الصحية لـ الحرنكش.. خرافات عن ترهلات الثدي تعرفي عليها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أعراض القولون العصبى أنتبهى إليها

يعد ألم البطن والتشنج هو أكثر الأعراض شيوعًا لل قولون العصبى إليكم أعراض القولون العصبى الأكثر شيوعًا وماذا تفعل إذا كنت تشك في إصابتك بها.





حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.





وتألقت منة فضالي في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت تي شيرت أصفر مطبوع ونسقت معه جاكيت كاجوال أنيق باللون الأسود مما كشف أناقتها.





هناك العديد من العوامل التي تؤثر على بدء ترهل الثدى مثل التدخين وعلم الوراثة وفقدان الوزن السريع والعمر إليك مجموعه من الخرافات عن سبب ترهل الثدى يقدمها موقع برايت سايد .





فوائد لا تعرفينها للحرنكش

يعتبر الحرنكش يعتبر من الفاكهة المفيدة للجسم،ويمكنك تناولها نيئة أو مطبوخة أو على شكل مربى أو جيلي، ويتميز الحرنكش بأنه مصدر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى.