بطنك بتوجعك .. إليك أعراض متلازمة القولون العصبي

يعاني كثيرون من مشاكل البطن والجهاز الهضمي حيث يصاب هؤلاء بالألم أو الانزعاج الذي في جزء من الجذع تحت الأضلاع وفوق الحوض، و يأتي من أعضاء داخل البطن أو أعضاء مجاورة للبطن.





ووفقا لما ذكره موقع " medicinenet " فإن الام البطن ناتجة عن التهاب أو انتفاخ في أحد الأعضاء أو بسبب فقدان إمداد الدم للعضو، ومن اشهر المشكلات المسببة لآلام البطن؛ هى متلازمة القولون العصبي ( IBS ) وقد يكون سببها تقلص عضلات الأمعاء أو فرط الحساسية للأنشطة المعوية العادية.





وقد تشمل الأعراض المرتبطة به:





ا لانتفاخ

التجشؤ

الغاز (ريح البطن ، الريح )

عسر الهضم

عدم الراحة في الجزء العلوي الأيسر أو الأيمن. وسط. أو أسفل البطن الأيسر أو الأيمن

إمساك

إسهال

ارتجاع المريء ( مرض الجزر المعدي المريئي )

حرقة في المعدة

عدم الراحة في الصدر

عدم الراحة في الحوض





ويتم تشخيص سبب آلام البطن على أساس خصائصه والفحص البدني والاختبار، في بعض الأحيان ، تكون الجراحة ضرورية للتشخيص.





يعتبر التشخيص الطبي للسبب صعبًا لأن الخصائص قد تكون غير نمطية ، والاختبارات ليست دائمًا غير طبيعية ، والأمراض المسببة للألم قد تحاكي بعضها البعض ، وقد تتغير خصائص الألم بمرور الوقت.



