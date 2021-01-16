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مرأة

بطنك بتوجعك .. إليك أعراض متلازمة القولون العصبي

السبت 16/يناير/2021 - 11:29 م
بطنك بتوجعك .. إليك
بطنك بتوجعك .. إليك اعراض متلازمة القولون العصبي
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اسماء محمد
يعاني كثيرون من مشاكل البطن والجهاز الهضمي حيث يصاب هؤلاء بالألم أو الانزعاج الذي في جزء من الجذع تحت الأضلاع وفوق الحوض، ويأتي من أعضاء داخل البطن أو أعضاء مجاورة للبطن.

ووفقا لما ذكره موقع " medicinenet " فإن الام البطن ناتجة عن التهاب أو انتفاخ في أحد الأعضاء أو بسبب فقدان إمداد الدم للعضو، ومن اشهر المشكلات المسببة لآلام البطن؛ هى متلازمة القولون العصبي ( IBS ) وقد يكون سببها تقلص عضلات الأمعاء أو فرط الحساسية للأنشطة المعوية العادية.

وقد تشمل الأعراض المرتبطة به:

الانتفاخ
التجشؤ
الغاز (ريح البطن ، الريح )
عسر الهضم
عدم الراحة في الجزء العلوي الأيسر أو الأيمن. وسط. أو أسفل البطن الأيسر أو الأيمن
إمساك
إسهال
ارتجاع المريء ( مرض الجزر المعدي المريئي )
حرقة في المعدة
عدم الراحة في الصدر
عدم الراحة في الحوض

ويتم تشخيص سبب آلام البطن على أساس خصائصه والفحص البدني والاختبار، في بعض الأحيان ، تكون الجراحة ضرورية للتشخيص.

يعتبر التشخيص الطبي للسبب صعبًا لأن الخصائص قد تكون غير نمطية ، والاختبارات ليست دائمًا غير طبيعية ، والأمراض المسببة للألم قد تحاكي بعضها البعض ، وقد تتغير خصائص الألم بمرور الوقت.

ويعتمد العلاج الطبي على تاريخ المريض المرضي أو الحالات الصحية الأخرى التي قد تكون السبب في آلام البطن .
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