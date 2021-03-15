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مرأة

بمكياج جذاب.. منة فضالي تبهر متابعيها في إطلالة جديدة لها

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:42 ص
منة فضالي
منة فضالي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

وتألقت منة فضالي في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت تي شيرت أصفر مطبوع و نسقت معه جاكيت كاجوال أنيق باللون الأسود مما كشف أناقتها.

وتزينت منة فضالي بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وأرتدت نظارة شمس ذات عدسات و إطار باللون الأسود و متناسةق مع وجهها.

أما من الناحية الجمالية،اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج التي أرتكزت على الألوان الجذابة مما كشف عن جمال ملامحها.

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