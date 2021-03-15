رفض طعن مرتضى منصور على حل مجلس نادي الزمالك ..فيديووصور

قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الأثنين، رفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، وهاني زادة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، الذى طالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلس الإدارة.





وحضر الجلسة مرتضى منصور بمفرده والحارس الشخصي الخاص له، وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية مكثفة منذ بدء الجلسة.





وكان مرتضى منصور قد ذكر في طعنه إن قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مجلسه عن إدارة نادي الزمالك ورغم صدوره منذ أكثر من شهرين لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يخطر به وكأنه قرارًا سريًا، ولكن تسرب إلى بعض المواقع بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة ورد فيه استبعاد المجلس.



