وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع مدرستي الزهور الابتدائية والإعدادية بطور سيناء

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين ، مدرستي الزهور الابتدائية والزهور الإعدادية بنات التابعتين لإدارة طور سيناء التعليمية.





وكان في استقباله سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية، و علي سمير مدير مدرسة الزهور الابتدائية، و وديدة علي مديرة مدرسة الزهور الإعدادية بنات وخلال جولته هنأ عقل تلاميذ المدرسة بالفصل الدراسي الثاني، متمنيا لهم فصلا دراسيا موفقا ، وتفقد عقل الفصول الدراسية .





وأجرى نقاشا وديا مع الطلاب تناول مزايا اليوم الدراسي بالمدرسة، كما تطرق الحديث مع التلاميذ حول أنشطتهم خلال فترة الأجازة كما وجه عقل طالبات مدرسة الزهور الإعدادية أهمية مراعاة إجراءات الصحة والنظافة داخل وخارج المدرسة والالتزام بقواعد التباعد الآمن .





ونصح عقل ، بضرورة الاستفادة من خدمات القنوات والمنصات التعليمية وبنك المعرفة المصري كوسيلة لتنمية اهتمام الطلاب نحو البحث العلمي والاستفادة من موارد بنك المعرفة المعرفية والتربوية التي وضعها أساتذة تربويون أكفاء و معتمدون .