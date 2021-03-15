إعدام 4 أطنان أغذية فاسدة وغلق ١٨ منشآة غذائية مخالفة بالشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، إستعدادا لإستقبال شهر رمضان المبارك،





وذلك لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين،





و شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالقنايات ومشتول السوق والحسينية وأولاد صقر والصالحية الجديدة، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن القنايات ومشتول السوق والحسينية وأولاد صقر والصالحية الجديدة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٨ منشآة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها ٨ منشآت بمركز أولاد صقر، و ٧ منشآت بمركز القنايات، و ٢ منشأة بمركز مشتول السوق، ومنشأة بمركز الحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

وأشار "مسعود" انه تم إعدام ٣ أطنان و ٨٧٤ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ١٣٨ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٨٩ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالقنايات ومشتول السوق والحسينية وأولاد صقر والصالحية الجديدة.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.