ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تجهيز عرائس وتأهيل منازل .. تعرف على جهود "تحيا مصر" في الفيوم وبني وسويف

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:54 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
تحتفل محافظتي الفيوم وبني سويف في 15 مارس من كل عام بالعيد القومي لهما، والذي يخلد ذكرى تضامن شعبي المحافظتين مع ثورة 1919م.

وأولت الدولة في السنوات الأخيرة اهتماما بالغا بتطوير مناحي الحياة بالمحافظتين لاسيما القرى الأكثر احتياجا بهما. 

وباعتباره معاونا لأجهزة الدولة، حرص صندوق تحيا مصر على تنفيذ العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وكذا برامج التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابيا على تحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية بالمحافظتين.  

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إنه على مستوى الرعاية الصحية، فقد وفّر الصندوق جرعات علاج فيروس سي لنحو 3090 مواطنا بمحافظة الفيوم، و18767 مواطنا بمحافظة بني سويف، كما نفّذ الصندوق المبادرة الرئاسية كلنا جنبك لرعاية مرضى الفشل الكلوي بمحافظة الفيوم ودعمها بـ 44 ماكينة غسيل كلوي جديدة، فيما وفّر الصندوق 42 ماكينة جديدة لمستشفيات بني سويف حتى الآن، فضلا عن توفير حضانات الأطفال المبتسرين بمستشفى الواسطي وببا المركزي.

كما نفذ الصندوق المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، واستفاد منها 13 ألف مواطن بالغ في محافظة الفيوم، وأكثر من 95 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية و20 ألف مواطن بالغ بمحافظة بني سويف ، فضلا عن إجراء 5500 عملية مياه بيضاء بالمحافظتين.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، فأوضح عبد الفتاح أن الصندوق نفّذ العديد من المبادرات لخدمة الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظتين، واستفاد منها نحو 327 ألف أسرة بمحافظة الفيوم، وما يقرب من 150 ألف أسرة بمحافظة بني سويف، ومن بين هذه المبادرات: مبادرة بالهنا والشفا لتوفير المواد الغذائية، ودكان الفرحة لتوفير الملابس الجديدة وتجهيز العرائس، وكذلك مبادرة شتاء آمن لتوفير الأغطية. 

وفي ذات السياق أشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن محافظة الفيوم استفادت من المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا، والتي شارك من خلالها الصندوق في رفع كفاءة وإعمار 1100 منزل في 43 قرية بمحافظة الفيوم، و1790 منزل في 57 قرية بمحافظة بني سويف.

كما نفذ الصندوق مبادرات التنمية الاقتصادية للشباب والسيدات المعيلات، داخل المحافظتين، وتم توفير 1365 مشروعا صغيرا للفتيات والسيدات المعيلات بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى 1250 مشروعا بمحافظة بني سويف ضمن برنامج مستورة، كما استفاد  100شاب من مشروع توفير سيارات تاكسي، بالإضافة إلى تأسيس 4 شركات للنقل المبرد لصالح الشباب، وكذلك تم توفير 13 سيارة نقل مبرد للشباب الذين أسسوا شركات نقل بمحافظة بني سويف.
تجهيز عرائس وتأهيل منازل .. تعرف على جهود "تحيا مصر" في الفيوم وبني وسويف
تجهيز عرائس وتأهيل منازل .. تعرف على جهود "تحيا مصر" في الفيوم وبني وسويف
تجهيز عرائس وتأهيل منازل .. تعرف على جهود "تحيا مصر" في الفيوم وبني وسويف
تجهيز عرائس وتأهيل منازل .. تعرف على جهود "تحيا مصر" في الفيوم وبني وسويف
تجهيز عرائس وتأهيل منازل .. تعرف على جهود "تحيا مصر" في الفيوم وبني وسويف
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لغير القادرين.. «تحيا مصر» يخصص الحساب رقم 037037 لتلقي مساهمات توفير لقاح كورونا.. تامر عبد الفتاح: توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للأسر في المناطق الأكثر احتياجا على قمة أولويات الصندوق

صندوق تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة

في الشرقية والمنيا والمنوفية ودمياط.. قوافل «نور حياة» تواصل فحص عيون المصريين

قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة» تجري الكشف الطبي على مواطني 5 محافظات

قوافل «نور حياة» تستقبل 3000 مريض على مدار يومين في 5 محافظات

صندوق تحيا مصر: توفير 19868 مشروعاً متناهي الصغر للمرأة المصرية

ترشيحاتنا

بسبب إقالة باتشيكو.. ممدوح عباس يهاجم مسئولي الزمالك

عدم السيطرة على اللاعبين.. كواليس جديدة وراء الإطاحة بـ باتشيكو من الزمالك

ما علاج السرحان فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور

نداء عاجل من سفارة الإمارات بالقاهرة لمواطنيها الوافدين لمصر

بعد رفض الطعن.. حالة واحدة تعيد مرتضى منصور من جديد لرئاسة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأسنان والنظر والشعر.. 8 أطعمة صحية يجب تقديمها للكلاب

أهم سيور السيارة وخطورة انقطاعها .. خبراء يوضحون

أبرزها الإصابة بالعقم .. خرافات حول لقاحات كورونا