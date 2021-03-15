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ديني

وزير الأوقاف يلتقي وزير التوعية العامة والوحدة القومية بمالاوي

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:07 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة  تيموسي متامبو وزير التوعية العامة والوحدة القومية بمالاوي وذلك عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي عقد بالقاهرة في الفترة من 13 و 14 / 3/ 2021م تحت عنوان : “حوار الأديان والثقافات” 

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أننا في مصر دائمًا ما نلتقي على مائدة المحبة الوطنية دون تفرقة على أساس من الدين أو العرق أو اللون أو الجنس ، من خلال مشتركين أساسين هما : الوطنية والإنسانية ، والاهتمام بالإنسان كإنسان ؛ ومن هنا جاءت فكرة عمل الواعظات والراهبات والمربيات معًا ومن خلال التنسيق مع المجلس القومي للمرأة في العديد من القضايا الوطنية والتوعوية المشتركة .

ووشدد الوزير على ضرورة ترسيخ مفاهيم المواطنة الكاملة والمتكافئة القائمة على الحقوق والواجبات ، والإيمان بالتنوع وقبول المختلف في أذهان الجميع ووجدانهم ، وخاصة الشباب والناشئة ، فالدول التي آمنت بالتنوع الديني، والعرقي، والحضاري ، تقدمت اقتصاديًّا وعلميًّا وفكريًّا وثقافيًّا ، أما الدول التي دخلت في صراعات دينية وعرقية ، فقد عانت من ويلات الحروب والفوضى، مُشيرًا إلى أن أبناء الوطن جميعًا في أمس الحاجة إلى بناء جسور الثقة الحقيقية ، من أجل بناء الإنسان والأوطان ، ومن هنا كانت الدعوة إلى عقد مؤتمر حوار الأديان والثقافات.

من جانبه أعرب  تيموسي متامبو وزير التوعية العامة والوحدة القومية بمالاوي عن سعادته البالغة بمشاركته في هذا المؤتمر الهام ، وزيارته لأهرامات مصر أحد أهم عجائب الدنيا ، مؤكدًا أنها دليل قوة إرادة هذا الشعب العظيم ، فالمصريون إذا أرادوا شيئًا فعلوه.

وأهدى وزير الأوقاف تيموسي متامبو نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.

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