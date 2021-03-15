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فن

مجهود كبير.. حمادة هلال يتمنى نجاح مسلسل "المداح" رمضان 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:39 م
حمادة هلال
حمادة هلال
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ندى فكري

نشر الفنان حمادة هلال صورة من كواليس مسلسله الجديد "المداح"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وظهر حمادة هلال  في الصورة من كواليس مسلسل ""المداح"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2021.

 

وعلق حمادة هلال علي الصورة كاتبًا: "مساء الورد والخير كله على الحبايب يارب مسلسل المداح يكرمنا ربنا فيه على قد المجهود الكبير من الاخراج المؤلفين ونجوم العمل اللى اتشرفت بيهم وشركه الانتاج وكل واحد موجود فى هذا العمل ربنا يكرمنا ويفرحنا ويفرح كل اللى يقول امين #مسلسل_المداح_رمضان2021 بإذن الله "

 

وجاءت التعليقات من قبل متابعيه عبر السوشيال ميديا، كالآتي:

 

ايوة بقي هتكسروا الدنيا – بالتوفيق والنجاح – مسلسل هيبقي حلو.

 

الجدير بالذكر أن احدث أعمال الفنان حمادة هلال، أغنية بعنوان "بحب الجدعنة"، والتي طرحها علي طريقة الفيديو كليب عبر قناته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

 

وعاد حمادة هلال في فكرة فيديو كليب "بحب الجدعنة"، بفيلمه السينمائي "حلم العمر"، والذي مثل فيه دور ملاكم داخل حلبة المصارعة

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