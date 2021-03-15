مكسبى .. قناة مجانية تتحدى بى إن سبورت وتعلن إذاعة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

أعلنت قناة "مكسبي" المفتوحة على النايل سات إذاعة مباراة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر بي إن سبورت المشفرة وقناة مكسبي كما أعلنت.



ويدخل النادى الأهلى مباراة اليوم أمام فيتا كلوب رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح موقفه بجدول ترتيب المجموعة بعد التعادل فى المباراة الأخيرة وتلقى هزيمة فى الجولة قبل الماضية أمام سيمبا التنزانى ما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 4 نقاط.



وفى هذا السياق ، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " منع الحضور الجماهيري خلال مواجهة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى المقرر إقامتها غدا الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأبلغ الكاف كافة الأطراف المعنية بمنع أى حضور جماهيري فى مباريات مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال العام الجاري كإجراء احترازى خوفا من تفشي فيروس كورونا.

كانت الفترة الماضية شهدت حضور الجماهير فى عدد من مباريات دوري أبطال إفريقيا ، إلا إنه مع تولى الجنوب إفريقي موتسيبى رئاسة الكاف قرر وبشكل نهائى منع الحضور الجماهيري فى أى مباراة لبطولة دوري أبطال إفريقيا كإجراء وقائي من تفشي كورونا بجانب مبدأ التكافىء بين الجميع بالمسابقة الإفريقية.