ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مكسبى .. قناة مجانية تتحدى بى إن سبورت وتعلن إذاعة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:03 م
بي إن سبورت
بي إن سبورت
Advertisements
عمرو الحلوانى

أعلنت قناة  "مكسبي" المفتوحة على النايل سات إذاعة مباراة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات  مجموعات دوري أبطال إفريقيا .
ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر بي إن سبورت المشفرة وقناة مكسبي كما أعلنت.

ويدخل النادى الأهلى مباراة اليوم أمام فيتا كلوب رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح موقفه بجدول ترتيب المجموعة بعد التعادل فى المباراة الأخيرة وتلقى هزيمة فى الجولة قبل الماضية أمام سيمبا التنزانى ما أدى إلى توقف رصيد الفريق عند 4 نقاط.

وفى هذا السياق ، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " منع الحضور الجماهيري خلال مواجهة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى المقرر إقامتها غدا الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأبلغ الكاف كافة الأطراف المعنية بمنع أى حضور جماهيري فى مباريات مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال العام الجاري كإجراء احترازى خوفا من تفشي فيروس كورونا.

كانت الفترة الماضية شهدت حضور الجماهير فى عدد من مباريات دوري أبطال إفريقيا ، إلا إنه مع تولى الجنوب إفريقي موتسيبى رئاسة الكاف قرر وبشكل نهائى منع الحضور الجماهيري فى أى مباراة لبطولة دوري أبطال إفريقيا كإجراء وقائي من تفشي كورونا بجانب مبدأ التكافىء بين الجميع بالمسابقة الإفريقية.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بدء صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر مارس

قنبلة موقوتة .. كارثة جديدة قادمة من معمل في الصين بسبب الكلاب

دعاء ركوب سيارة جديدة

في ذكرى ميلاد فيروز "الطفلة المعجزة".. مسيحية أقيم عزاؤها في مسجد

حكم أخذ البنت من مال أبيها دون علمه لشراء ما تحتاجه

موقف مصر.. الاتحاد الدولى لكرة اليد يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة بأولمبياد طوكيو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأناقة لقاء الخميسي

علاج الحكة في الرقبة بدون أدوية في دقائق

آخر أفلام رجاء الجداوي.. تفاصيل عرض "أعز الولد" للمرة الأولى على شاهد