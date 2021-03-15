نائب: أفكار طالبات التعليم الفني ستضيف الكثير لعالم المشاريع والتجارة





زار النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، مدرسة السلحدار الثانوية الصناعية بنات، للمشاركة كعضو لجنة التحكيم، مع ممثلي من وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للمرآة، لاختيار الفرق الجديدة التي ستخوض برنامج "هي تقود-She leads" في عامه الثاني.





وأكد النائب أحمد فتحي، خلال بيان له، أنه فخور بأفكار طالبات التعليم الفني و أنه يمنى لهن دائما التوفيق و التميز، موضحا أن برنامج "هي تقود" هو أحد برامج مؤسسة شباب القادة والذي يعمل على قدرات طالبات التعليم الفني و تطويرها، لأنها ستضيف الكثير لعالم المشاريع و التجارة.



