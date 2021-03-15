رئيس مدينة مرسى مطروح : رصف منطقة عمارات الروضة وطريق الخروبة

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن رصف عمارات الروضة والشوارع الفرعية حتي شارعي الجلاء والجديد وذلك بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة بناء علي الخطابات الرسمية المرسلة من الشركات العاملة لمجلس المدينة .





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وأكد جاب الله بإنه انه جاري العمل في إعادة الشئ لأصله بشوارع المنطقة الطبية بوضع الطبقة الخرسانية بعد الانتهاء من مشروعات الغاز الطبيعي بالمنطقة تمهيدا لأعمال الرصف التي لقت استجابة من الأهالي كخطوة نحو رفع كفاءة الشوارع الداخلية بالحي .





وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح إن تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال حتي بعض شوارع علم الروم وبمحيط عمارات بورسعيد والروضة والسنوسية وطريق الخروبة وجاري الانتهاء من طبقة الأساس تمهيدا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتي الشوارع الفرعية خلف الإذاعة بناء علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .



