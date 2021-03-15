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تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح معرض التصميم الزخرفي عن بعد

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:54 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
افتتح اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود  نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ـ معرض التصميم الزخزفى، والذي ينظمه قسم التربية الفنية  بكلية التربية النوعية  بالجامعة.

وخلال الافتتاح الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ثمّن  أ.د. عبد الفتاح سعود  جهود القائمين على المعرض أبدى خلالها سعادته البالغة بالتنظيم  و حضوره  لتلك الفاعليات الفنية ، حيث استعرضت اللجنة المنظمة الأعمــال الفنية المشاركين بالمعرض ، كما أبدى سيادته إعجابه بالمعروضات  وقام بشــراء بعض من اللوحات الفنية المشاركة بالمعرض .  

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وفى ذات السـياق وجه بضرورة الاهتمام بتخفيف الأعباء المالية عن الطالب، مؤكدًا أن الجامعة تدعم الطالب المبدع ، كما وجه القائمين على إعداد المعارض بضرورة تحديد الاحتياجات اللازمة (مواد خام وأدوات فنية) لإقامة تلك المعارض حتى يتم توفيرها، تشجيعًا لجهود الطلاب ودعمًا لمواهبهم الفنية.
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