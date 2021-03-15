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رياضة

كارتيرون يحشد أسلحته لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:20 م
كارتيرون
كارتيرون
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل 

في خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي .

في خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف
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